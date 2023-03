POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Neuenrade (ots) - Im Zuge eines Streits wurde eine 44-Jährige aus Neuenrade am Abend verletzt. Gegen 18:45 Uhr geriet die Geschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand in einem Fitnessstudio in der Ersten Straße mit einer 18-Jährigen aus Neuenrade in Streit. Die 18-Jährige verletzte die Frau im Zuge des Streits mit einem unbekannten spitzen Gegenstand oberflächlich. Ob es sich dabei um ein Messer oder einen anderen ...

mehr