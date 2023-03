Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in Fitnessstudio

Neuenrade (ots)

Im Zuge eines Streits wurde eine 44-Jährige aus Neuenrade am Abend verletzt. Gegen 18:45 Uhr geriet die Geschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand in einem Fitnessstudio in der Ersten Straße mit einer 18-Jährigen aus Neuenrade in Streit. Die 18-Jährige verletzte die Frau im Zuge des Streits mit einem unbekannten spitzen Gegenstand oberflächlich. Ob es sich dabei um ein Messer oder einen anderen Gegenstand handelte, ist derzeit nicht bekannt. Die 44-Jährige kam in ein Krankenhaus. Es besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der 18-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Sie wurde durch einen Arzt und das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik untergerbacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (schl)

