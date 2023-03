POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind Unbekannte in das Jugendzentrum an der Parkstraße eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und durchwühlten Schränke. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

