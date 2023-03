POL-MK: Rohr-Dieb mit Bügelbrett

Balve (ots) - In der Nacht zum Dienstag machten sich unbekannte an zwei Baggern zu schaffen, der auf einer Baustelle an der Helle stand. Als der erste Mitarbeiter am Morgen ankam, stellte er fest, dass Kabel durchschnitten und diverse Fahrzeugteile (Rundumleuchten, Rückfahrscheinwerfer) sowie mehrere LED-Arbeitsleuchten gestohlen wurden. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr