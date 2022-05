Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Anhänger und Quad entwendet

Gronau (ots)

Obwohl es zwei Ortslagen sind, liegen die Tatorte nicht weit auseinander. An der Steinfurter Straße in Epe entwendeten zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr Unbekannte einen Anhänger mit Planenverdeck des Herstellers Harpert. Das Gefährt stand mit einem Kupplungsschloss gesichert auf einem Parkstreifen. Auf drei Quads des Herstellers Can-Am / Bombardier hatten es Diebe zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 07.15 Uhr, in Gronau an der Albrechtsstraße abgesehen. Zwei Fahrzeuge stahlen die Täter aus einem Zelt. Um an ein drittes zu gelangen, brachen sie ein Garagentor auf. Ob die Diebstähle zusammenhängen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell