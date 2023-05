Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; E-Scooter in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Auf Fahrschulauto aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Stuttgarter Straße an der sogenannten Wasserfallkreuzung ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Sattelzug Scania auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 31-jährige Fahrschülerin mit ihrem VW Polo an der auf Rot schaltenden Ampel an der Kreuzung zur Bäderstraße bremsen und anhalten musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Sattelzug ins Heck des Polo. Die Fahrerin und die 22 Jahre alte Fahrlehrerin erlitten bei der Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 19.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Frontal in den Gegenverkehr

Deutlich zu schnell war ein 22-jähriger Motorradfahrer, der am Donnerstagmorgen auf der L1208 zwischen Steinenbronn und Musberg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 9.20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße von Steinenbronn in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht dem Fahrbahnverlauf angepasst hatte, kam er in der scharfen Rechtskurve vor der Seebruckenmühle zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 70 Jahre alte Fahrerin eines 1er BMW hatte keinerlei Chance mehr, um zu reagieren, sodass der Biker frontal in den BMW krachte. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, wurde der 22-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Riskant überholt

Ein nicht nur riskantes, sondern zudem auch verbotenes Überholmanöver ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 51-Jährige am Donnerstagmorgen auf der B28 zwischen den Anschlussstellen L1361 und L1184 verursacht hat. Die Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Dacia Logan auf der Bundesstraße von Horb in Richtung Rottenburg unterwegs. Nach der Anschlussstelle L1361 überholte sie trotz durchgezogener Linie einen vorausfahrenden Lkw Daimler-Benz eines 62-Jährigen wobei sie beim Wiedereinscheren den Lkw touchierte. Im weiteren Verlauf krachte sie seitlich gegen einen davor fahrenden Ford Focus eines 36-Jährigen, wodurch dessen Auto seitlich gegen die Leitplanken gedrückt wurde und mehrere Meter an diesen entlang schrammte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die beiden schrottreifen Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die beschädigten Leitplankenteile dürften nochmals mit etwa 3.000 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Brennender E-Scooter

Zum Brand auf einer Terrasse sind die Rettungskräfte am Donnerstagmittag in den Wolfenhauser Weg ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen nach war gegen 13.45 Uhr ein dort seit längerem abgestellter E-Scooter in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, löschte das Feuer. Durch die Flammen wurden ein Balkon über der Terrasse, zwei Fenster und die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (sm)

Balingen (ZAK): Unfall auf B27

Den ersten Erkenntnissen nach zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B27 ereignet hat. Dort war kurz nach 16.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Seat Ibiza in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs. Als sich zwischen der Ausfahrt Balingen-Mitte und Balingen-Süd der Verkehr staute, bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende 58 Jahre alte Frau anhalten musste und krachte ins Heck ihres Dacia Logan. Der Rettungsdienst brachte beide Unfallbeteiligten zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell