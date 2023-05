Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Auseinandersetzungen, Umfangreiche Suchmaßnahmen

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf einem Feldweg bei Münsingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 18-Jährige befuhr gegen 21.40 Uhr mit einem VW Golf einen geteerten Feldweg, südlich von Auingen in Richtung L230. In einer Linkskurve in der Nähe eines dortigen Wanderparkplatzes verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einem kleinen Waldstück auf der linken Seite zum Liegen kam. Sowohl die 18 Jahre alte Fahrerin als auch drei Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo die 18-Jährige und der 16-Jährige ambulant versorgt wurden. Die beiden 17-Jährigen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Golf musste von einem Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (rn)

Engstingen (RT): Fahrzeug auf Schienen gerollt

Für eine rund 45-minütige Sperrung des Zugverkehrs hat ein weggerollter Pkw am Mittwochnachmittag in Großengstingen gesorgt. Gegen 14.30 Uhr machte sich ein in der Silcherstraße abgestelltes Auto selbstständig, da offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen worden war. Der Wagen rollte nach rund 30 Metern eine Böschung hinunter und blieb im Gleisbett stehen. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Nachdem das Fahrzeug durch die Feuerwehr beiseitegeschoben worden war, konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Gleise wurden nicht beschädigt. Der Pkw wies augenscheinlich nur einen geringen Schaden auf. (mr)

Aichtal (ES): Heftig aufgefahren

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Neckartailfinger Straße in die B312 ereignet hat. Ein 47-Jähriger war gegen 17.25 Uhr mit seinem Mercedes GLA auf der Neckartailfinger Straße unterwegs und wollte in die B312 einfahren. Dabei übersah er einen an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Seat Cupra eines 43-Jährigen und krachte diesem ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der Seat-Fahrer und ein 63 Jahre alter Beifahrer leichtverletzt. Ein weiterer, 63 Jahre alter Mitfahrer im Seat wurde schwer verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst, der mit sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 46 Feuerwehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Bei Rot über die Ampel? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Abfahrt von der BAB8 in die L1204 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 45-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf von der BAB8 kommend in Richtung Landesstraße unterwegs und musst an der roten Ampel an der Einmündung zunächst warten. Als er bei Grün nach links in die L1204 einbog, kam es zur Kollision mit einer aus Richtung Denkendorf heranfahrenden Mercedes E-Klasse. Deren 85-jähriger Fahrer dürfte den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (cw)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Bonlanden. Gegen 7.15 Uhr war ein Elfjähriger auf einem Fahrrad auf dem Gehweg der Bonländer Hauptstraße, gegenüber einer Tankstelle, unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam aus einer Ausfahrt ein noch unbekannter Mann auf einem E-Scooter gefahren, worauf es zur Kollision kam. Das Kind stürzte daraufhin zu Boden. Auf Nachfrage des Unbekannten teilte der Junge zunächst mit, dass es ihm gutgehe. Daraufhin setzte der Mann seinen Weg fort. Die Polizei wurde nicht hinzugerufen. Später stellte sich jedoch heraus, dass der Elfjährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten hatte, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Das Fahrrad sowie der Helm des Kindes waren augenscheinlich leicht beschädigt worden. Der E-Scooter-Lenker ist circa 35 - 40 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und hat blond-braune Haare. Er trug eine braune Jacke und führte eine grüne Tasche mit sich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Esslingen (ES): 53-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der Hindenburgstraße musste eine 53 Jahre alte Frau zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen entdeckten die mit ihrem Fahrrad am Boden liegende Frau gegen 22.50 Uhr und verständigten die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte die zunächst nicht ansprechbare 53-Jährige, die den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein dürfte, in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund einer Promille. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet unter 0711/3990-420 um Zeugenhinweise. (rn)

Esslingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der Adenauerbrücke

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Esslinger Adenauerbrücke entstanden. Ein 75-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse auf der Brücke von Sirnau herkommend in Richtung Oberesslingen unterwegs. Da er nach Stuttgart weiterfahren wollte, wechselte der Senior mit seinem Wagen nach links auf den Abbiegestreifen zur B 10. Hierbei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Lkw. Der Pkw wurde durch den Aufprall um 90 Grad gedreht und blieb quer vor dem Lastwagen stehen. Ersten Erkenntnissen nach waren die Insassen des Pkw unverletzt geblieben. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein verletzter Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Mettingen in eine Klinik gebracht werden. Ein 39-Jähriger wollte gegen 7.50 Uhr mit einem Skoda auf die Obertürkheimer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 23 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann auf die Motorhaube des Pkw. Der Verletzte wurde im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern-Nellingen (ES): Qualmende Mülltonne

Zum Brand einer Mülltonne auf einem Schulgelände in der Straße "In den Anlagen" sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. Kurz nach 15.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte aufgrund der qualmenden Mülltonne. Den ersten Erkenntnissen nach war sie möglicherweise durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr konnte das Behältnis rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beschränkt sich auf die Mülltonne. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (sm)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Radler übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein 66-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Nürtinger Straße zugezogen. Eine 29 Jahre alte Skodafahrerin wollte gegen 15.45 Uhr aus einem Tankstellengelände in die Nürtinger Straße einfahren und übersah hierbei den auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Nürtingen fahrenden Rennradfahrer. Eine ärztliche Versorgung des Mannes war vor Ort nicht erforderlich. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (sm)

Rottenburg (TÜ): Fahrradfahrerin gestürzt

Eine 60-jährige Pedelecfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Stammlerstraße leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 16 Uhr wollte ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Lkw von der Vogelsang kommend nach rechts in die Stammlerstraße abbiegen. Aufgrund der eingeschränkten Sicht tastete er sich langsam vor, sah die auf der Stammlerstraße fahrende Radlerin und hielt an. Die Frau lenkte jedoch, um auf den Gehweg zu wechseln und kam dadurch zu Fall. Eine ärztliche Versorgung ihrer Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. (sm)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Kopfverletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Die 28-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem Rennrad auf dem Radweg neben der L 1208 zwischen Lustnau und Bebenhausen unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach stieß sie vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit gegen die seitliche Begrenzung der Unterführung auf Höhe des Parkplatzes beim alten Lustnauer Sportplatz und stürzte zu Boden. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An ihrem Rennrad war ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Mann durch Schläge verletzt

Mehrere bislang unbekannte Männer haben am Mittwochabend am Tübinger Europaplatz auf einen Passanten eingeschlagen. Der 21-Jährige hatte sich gegen 18.30 Uhr an der provisorischen Fußgängerampel zwischen dem Busbahnhof und dem Hauptbahnhof befunden, als er mit einer Person aus einer Gruppe in Streit geraten war. Der Unbekannte hätte in dessen Verlauf unvermittelt auf den 21-Jährigen eingeschlagen. Im Anschluss sollen die Begleiter ebenfalls auf den Heranwachsenden eingeschlagen haben, bis die Täter in Richtung Epplehaus davonliefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der 21-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Schlägern aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in einer städtischen Sozialunterkunft in der Heselwanger Straße in Balingen verletzt worden. Der 31-Jährige besuchte dort einen Bekannten, als er von drei Männern tätlich angegangen wurde. In einem Zimmer der Unterkunft soll der Mann kurz nach 16.30 Uhr von dem Trio geschlagen und getreten worden sein. Hierbei könnte auch ein Baseballschläger benutzt worden sein. Der 31-Jährige konnte sich durch einen Sprung aus einem Fenster zunächst retten, wurde jedoch von den Schlägern im Freien erneut angegriffen, bis die Männer schließlich in Richtung eines Parkhauses davonliefen. Der 31-Jährige begab sich nach der Auseinandersetzung selbstständig in eine Klinik. Zudem gab er gegenüber der Polizei an, dass ihm eine wertvolle Goldkette fehlen würde. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu den Schlägern und dem Verbleib der Kette aufgenommen. (ms)

Albstadt-Pfeffingen (ZAK): Hilferufe aus dem Wald

Hilferufe aus einem Waldgebiet nahe der Burgfelder Straße im Bereich des dortigen Skilifts haben am Mittwochabend einen stundenlangen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Spaziergänger waren am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, im Bereich des Skilifts unterwegs, als ihnen aus dem dortigen Wald eine unbekannte, männliche Person entgegenkam und Richtung Pfeffingen weiterlief. Unmittelbar darauf sollen Hilferufe oder Schmerzensschreie einer Frau aus dem Waldgebiet zu hören gewesen sein, worauf hin die Polizei alarmiert wurde. Sofort eingeleitete, intensive Such- und Fahndungsmaßnahmen zu denen neben zahlreichen Streifenwagen, 52 speziell ausgebildete Such- und Rettungskräfte des Rettungsdienstes mit 16 Fahrzeugen, 18 Suchhunden und zwei Drohnen sowie ein mit spezieller Wärmebildtechnik ausgerüsteter Polizeihubschrauber eingesetzt worden waren, verliefen ergebnislos und wurden am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr beendet. Der unbekannte Mann wird als etwa 175 cm groß und sehr schlank oder dünn beschrieben. Er war mit einer engen Hose und einer langen, dunklen Jacke, Basecap und einem Kapuzenpulli bekleidet, deren Kapuze er über die Cap gezogen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Papiermüllcontainer in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Papiermülltonne sind Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagmorgen in die Bahnhofstraße ausgerückt. Gegen 0.20 Uhr war dort ein hinter einem Gebäude abgestellter, blauer Müllcontainer aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Container zum Glück schnell löschen, sodass das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen konnte. Eine neben dem Container stehende Straßenlaterne wurde durch die Hitze allerdings so schwer beschädigt, dass sie funktionsunfähig wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Vor dem Brand war eine Gruppe Heranwachsender durch den von ihnen verursachten Lärm aufgefallen. Dabei soll es sich um vier Männer und zwei Frauen im Alter von etwa 20 bis 22 Jahren gehandelt haben. Dabei sollen die Männer T-Shirts und eine der Frauen eine schwarze Basecap getragen haben. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

