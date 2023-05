Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Autos und Gebäude mit Lackfarbe beschmiert (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der über das vergangene Wochenende, vermutlich aber schon in der Mainacht, in der Benzstraße Fahrzeuge und Hauswände mit Sprühlack beschmiert hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Wie erst am Dienstag der Polizei gemeldet wurde, hatte der Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, acht Uhr, vier in der Benzstraße geparkte Autos jeweils an der zum Gehweg weisenden Fahrzeugseite mit violettem Sprühlack besprüht. Zudem wurden mit dem gleichen Lack die Fassaden zweier angrenzender Gebäude beschmiert. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter

Korrektur zur Pressemeldung vom 30.04.2023 / 12.04 Uhr. Die Verletzungen der Unfallbeteiligten wurden fehlerhaft dargestellt. Wir bitten, dies zu entschuldigen und nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden: Am frühen Samstagabend ist es an der Kreuzung Moltkestraße / Frauenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 16 -jähriger E-Scooter Fahrer den gemeinsamen Geh-und Radweg im Volksgarten in Richtung Moltkestraße, um in der Folge nach links in die Frauenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Moltkestraße entgegenkommenden, 45-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten zu Boden. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der E-Scooter-Lenker blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (rn)

Bad Urach (RT): Betrunken gegen Lkw geprallt

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat eine Autofahrerin am Dienstagabend einen Zusammenstoß mit einem geparkten Lkw in Bad Urach überstanden. Die 27-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Hierbei krachte sie mit ihrem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lastwagen. Ihr Opel geriet bei dem Zusammenstoß mit der rechten Front unter die Pritsche des Ford Transit. An dem Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. (ms)

Reutlingen (RT): Bei Verkehrsunfall verletzt

Auf der Gutenbergstraße sind am Dienstagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Gegen 15.15 Uhr fuhr dort eine 63 Jahre alte Frau mit einem Renault stadteinwärts und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte sie mit ihrem Wagen den staubedingt vor ihr stehenden Fiat einer 40-Jährigen sowie einen auf der linken Spur fahrenden Kia, der von einer 68-Jährigen gelenkt wurde. Die Kia-Lenkerin wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Den Blechschaden an den drei Autos beziffert die Polizei insgesamt auf ungefähr 11.000 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt. (mr)

Pliezhausen (RT): Kollision in Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Untere Bachstraße / Esslinger Straße sind am Dienstagnachmittag ein Pkw und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 30-jähriger Ford Transit-Lenker von der Unteren Bachstraße herkommend in den Kreisel ein, worauf es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten Radfahrerin im Alter von 58 Jahren kam. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Gegen Hauswand geprallt

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Dienstagnachmittag in Dettingen ereignet. Kurz vor 17 Uhr war ein 83-jähriger Mercedes-Lenker auf dem Keckbronnenweg von der Vogelsangstraße herkommend unterwegs. Nach dem Überqueren der Kreuzung kam der Senior mit seinem Wagen wohl aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte danach gegen eine Hauswand. Der 83-Jährige sowie seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 22.000 Euro. (mr)

Neckartailfingen (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Zur Kollision zweier Radfahrer ist es am Dienstagnachmittag in Neckartailfingen gekommen. Gegen 15.10 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit einem Pedelec aus Richtung B 297 zur Alleenstraße hin unterwegs. Dabei geriet er in einer Linkskurve zu weit nach links, als er ersten Erkenntnissen zufolge kurzzeitig auf sein Smartphone schaute. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer im Alter von 70 Jahren. Dabei wurden ersten Erkenntnissen zufolge der 30-Jährige leicht und der 70-Jährige schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den Zweirädern dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer in Krankenhaus gebracht

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 44 Jahre alte Lenker eines Audi war kurz nach 13 Uhr auf der Belthlestraße unterwegs und wollte auf einem Parkplatz rechts neben der Fahrbahn parken. Dabei kollidierte er mit einem 40-Jährigen auf einem Pedelec, der auf dem Schutzstreifen unterwegs war. Der Radler wurde über die Motorhaube abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Mit dem Rettungswagen kam er nachfolgend ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von einigen hundert Euro. (mr)

Dußlingen (Tü): Rollerfahrer gestürzt

Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen auf einem parallel zur L 230 verlaufenden Beiweg ereignet hat. Ein 72-Jähriger war kurz vor drei Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Gomaringen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Gomaringen-Stockach kam er ohne Einwirkung Dritter in den Grünstreifen und kurz darauf schließlich zu Fall. Nachdem der Verunglückte unbekannte Zeit dort lag, wurde er durch einen zufällig vorbeifahrenden Zeugen aufgefunden, der die Polizei alarmierte. Durch die Streifenbesatzung sowie den ebenfalls verständigten Rettungsdienst konnte der äußerlich Unverletzte reanimiert und nachfolgend in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden am Roller wird auf 100 EUR geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Bei Schlägerei verletzt

Wegen des Verdachts der mutmaßlich wechselseitig begangenen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen zwei Männer, die am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, im Alten Botanischen Garten aneinandergeraten und leicht verletzt worden sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand war es zwischen den 25 und 27 Jahre alten Beteiligten zu einem Streit gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete, wobei der genaue Ablauf der tätlichen Auseinandersetzung noch der weiteren Klärung bedarf. Eine blutende Verletzung des Älteren wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Streit zwischen den sich offenbar kennenden Männern entbrannt, nachdem der 25-Jährige den 27-Jährigen des wiederholten Drogenhandels beschuldigt hatte. Ein nach Zeugenangaben von dem 27-Jährigen vor Eintreffen der alarmierten Polizei weggeworfenes Tütchen mit Marihuana wurde sichergestellt. Gegen den einschlägig polizeilich bekannten Verdächtigen wurde daher zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (ak)

Albstadt (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße erlitten. Ein 30-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tailfingen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Lachenstraße erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende, 26 Jahre alte Lenker eines Renault Twingo seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Twingo noch auf den davorstehenden Opel Astra eines 23-Jährigen geschoben. Sowohl der 30-Jährige als auch der 26 Jahre alte Mann wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): An Brücke hängengeblieben

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Laster an einer Brücke hängengeblieben. Der 38-Jährige fuhr gegen 13.40 Uhr auf der L 415 (Auf Jauchen) unter der Brücke der B 27 hindurch, wobei der auf der Ladepritsche befindliche Hebekran offensichtlich nicht ordnungsgemäß eingefahren war. Der Hebekran kollidierte daher mit der Betonbrücke, die dadurch augenscheinlich leicht beschädigt wurde. Sofortige Reparaturmaßnahmen an der Brücke waren jedoch nicht vonnöten. Auch der Lkw war noch fahrtauglich, allerdings wurde der Kran derart beschädigt, dass er unbrauchbar sein dürfte. Vorläufigen Schätzungen zufolge könnte der Gesamtschaden mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell