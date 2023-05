Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gefährlich überholt; Einbrüche; Fahrzeugteile gestohlen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der Gönninger Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war kurz vor 22 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Gönninger Straße (K6729) von Gönningen in Richtung Pfullingen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Pfullingen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sein BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen auf der Insel wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Metzingen (RT): Beim Einfahren in Kreisverkehr nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Kreisverkehr der Metzinger Straße / Paul-Lechler-Straße / Ulmer Straße / Wielandstraße zugezogen. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes-Lkw aus Richtung Neuhausen kommend auf der Metzinger Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er den bereits im Kreisverkehr fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 43-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. (sm)

Hülben (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Kreuzung Jakobstraße / Neuffener Straße erlitten. Ein 50 Jahre alter Renault-Lenker war kurz vor zwölf Uhr mit seinem Pkw von der Jakobstraße aus nach links in die Neuffener Straße eingebogen. Dabei übersah er offenbar zwei aus dieser Richtung heranfahrende Radfahrer. Während ein 22-jähriger Radler ausweichen konnte, leitete der 53-Jährige eine Notbremsung ein und stürzte dabei zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an seinem Fahrrad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zu einer Berührung mit dem Pkw war es nicht gekommen. (rn)

Riederich (RT) / Bempflingen (ES): Gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers am Montagnachmittag auf der B 312 zwischen den Anschlussstellen Riederich und Bempflingen. Kurz vor 16.30 Uhr war eine Motorradstreife bei Starkregen in einer Fahrzeugschlange auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Ein sich von hinten nähernder, 67-jähriger Lenker eines Mercedes GLC setzte zum Überholen des Polizeimotorrads an und überfuhr dazu die doppelt durchgezogene Mittellinie. Offensichtlich aufgrund von Gegenverkehrs scherte der Autofahrer vor einem weiteren Motorradfahrer wieder steil nach rechts ein. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge hatten zur Vermeidung eines Unfalls zudem offenbar abbremsen müssen. Der Mercedes-Lenker wurde in der Folge an der Ausfahrt Bempflingen gestoppt. Insbesondere die beiden Fahrzeug-Lenker des Gegenverkehrs sowie der überholte Motorradfahrer, der die B 312 vermutlich an der Anschlussstellte Bempflingen verließ, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Wernau (ES): Einbruch in Vereinsheim

Ein Vereinsheim im Herdweg ist von Montag auf Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Gaststätte und durchsuchte diese. Mit Bargeld machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (sm)

Neuhausen (ES): Leichtkraftradfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 19-Jähriger beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad am Dienstagmorgen an der Kapellenkreuzung erlitten. Er befuhr gegen 6.30 Uhr mit seiner KTM Duke die Denkendorfer Straße in Fahrtrichtung Neuhausen und wollte an der Einmündung nach links in die Esslinger Straße einfahren. Hierbei geriet er mit seinem Krad an den rechten Bordstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. (sm)

Esslingen-Zell (ES): Fahrzeugteile gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Alleenstraße haben Diebe am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstag und Montagabend bauten sie an zahlreichen ausgestellten Neu- und Gebrauchtfahrzeugen Fahrzeugteile wie Nebelscheinwerfer und Radarsensoren aus und ließen sie mitgehen. Nach derzeitigem Stand trieben sie an mehr als 25 Autos ihr Unwesen und entwendeten die Teile in einem geschätzten Wert von etwa 25.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise. (cw)

Deizisau (ES): In Gartenhütten eingebrochen

Ein Krimineller hat wohl in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12.20 Uhr, in einer Kleingartenanlage in der Straße Riederwiesen sein Unwesen getrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der Unbekannte auf insgesamt neun Parzellen in Gartenhütten und Geräteschuppen ein und entwendete zahlreiche Elektro-Gartengeräte. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wendlingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagvormittag in Wendlingen ereignet. Gegen 10.15 Uhr war ein 81 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Stuttgarter Straße unterwegs und fuhr im Bereich der Einmündung der Albstraße auf den Audi eines 74-Jährigen auf. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen weiteren Audi aufgeschoben, der von einem Mann im Alter von 63 Jahren gelenkt wurde. Der Unfallverursacher sowie der 74-Jährige wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Ford, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Rollerfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Wilhelmstraße erlitten. Der 20-Jährige verlor kurz nach 18 Uhr auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (jp)

Balingen (ZAK): Senior zu Fall gekommen

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Montagvormittag in der Balinger Straße gestürzt und dabei verletzt worden. Der Senior wollte den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen elf Uhr auf den Gehweg wechseln und kam dabei zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Fahrrad wurde augenscheinlich nur leicht beschädigt. (mr)

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Ebingen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 43-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 14.50 Uhr in der Leipziger Straße unterwegs, als sie zu weit nach rechts geriet und mit einem geparkten Audi kollidierte. Außerdem wurde ein ebenfalls abgestellter Renault beschädigt. Aufgrund ihrer Alkoholisierung musste die Fahrerin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 24.000 Euro. (mr)

