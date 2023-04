Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Notlandungen von Segelflugzeugen, Gasaustritt, Schlägerei, versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat, Sachbeschädigungen an Kfz, Stocherkahn gekentert, Bedrohung mit Machete

Reutlingen (ots)

Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter

Am frühen Samstagabend ist es an der Kreuzung Moltkestraße / Frauenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 16 -jähriger E-Scooter Fahrer den gemeinsamen Geh-und Radweg im Volksgarten in Richtung Moltkestraße, um in der Folge nach links in die Frauenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Moltkestraße entgegenkommenden 45 -jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten zu Boden. Der E-Scooter Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Engstingen/Holzelfingen (RT): Notlandungen aufgrund nicht ausreichender Thermik

Am Samstagnachmittag ist es zu zwei Notlandungen von Segelflugzeugen aufgrund Thermikausfall gekommen. Ein 46 -Jähriger startete zunächst mittels einer Seilwinde am Pfullinger Übersberg und flog bei guter Thermik in den Bereich Engstingen. Gegen 13.15 Uhr konnte der Pilot keine ausreichende Thermik mehr ausmachen und versuchte den Hilfsmotor zu starten. Als dies misslang, landete er auf freiem Feld im Bereich "Gewann Märzengrube". Am Flugzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Der Pilot blieb unverletzt. Gegen 14.15 Uhr ging es einem weiteren Segelflieger ähnlich. Nach einem erfolgreichen Windenstart am Pfullinger Übersberg flog der 56 -Jährige bei guter Thermik ebenfalls in Richtung Engstingen. Auch er konnte dort keine ausreichende Thermik mehr ausmachen und führte ebenfalls eine Notlandung auf freiem Feld im Bereich Holzelfingen, "Gewann Bocksberg", durch. Hierbei entstanden glücklicherweise weder Personen- noch Sachschäden. Die Bergung der Flugzeuge erfolgte durch verständigte Mitglieder eines Segelsportvereins.

Pfullingen (RT): Gasaustritt in Wohnhaus

In der Nacht zum Sonntag ist es im Ernst-Moritz-Arndt-Weg zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Zunächst war der Rettungsdienst um 01.51 Uhr bei einem medizinischen Notfall vor Ort. Die Rettungskräfte stellten daraufhin auf ihren Warnmeldern eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration fest, weshalb von ihnen Feuerwehr und Polizei verständigt wurden. Es konnte festgestellt werden, dass es bei der Gasheizung zu einem Gasaustritt kam. Die Gastherme wurde aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen und das Wohnhaus durch die Feuerwehr belüftet. Was zu dem Gasaustritt führte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom Polizeirevier Pfullingen übernommen wurden.

Zwiefalten (RT): Motorradunfall

Am Samstagmittag ist es auf der K 6745 zu einem Motoradunfall gekommen. Ein 26 -Jähriger fuhr mit seiner KTM von Zwiefalten in Richtung Upflamör. In einer langgezogenen Linkskurve wich er einer kleinen Menge auf der Straße liegendem Split aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte nach links auf die Fahrbahn. In der Folge rutschte er nach rechts in den Grünstreifen, wo er nach 16 Metern in Unfallendlage gelangte. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Esslingen (ES): Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Sonntag gegen 01.30 Uhr ist die Polizei von einer Zeugin darüber informiert worden, dass zwei Personen sich an einem Zigarettenautomaten in der Badstraße zu schaffen machen. Vor Ort wurde festgestellt, dass versucht wurde, den Automaten mit einem Brecheisen und einer akkubetriebenen Flex aufzubrechen. In Tatortnähe konnte ein 16 -Jähriger festgestellt werden, welcher das Brecheisen noch mit sich führte. In der Folge gelang es, auch den zweiten, ebenfalls 16 -jährigen Beschuldigten zu identifizieren und vorläufig festzunehmen. Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Plochingen (ES): Schlägerei

Am Sonntag kurz vor 01.45 Uhr ist es im Bereich des Bahnhofes Plochingen zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen kam es zwischen einer 4 -köpfigen Gruppe einerseits und einer 4 - 6 -köpfigen Gruppe andererseits zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Bereits auf der Fahrt in der S-Bahn von Stuttgart nach Plochingen soll es zwischen den beiden Gruppen zu verbalen Anfeindungen gekommen sein. Aus der 4 -köpfigen Gruppe wurden drei Personen leicht verletzt, die Mitglieder der zweiten Gruppe flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den weiteren Beteiligten aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Über Fuß gefahren

Am Samstag um 10.38 Uhr wollte der 31 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz ML 500 von der Gartenstraße in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 67 -jährige Fußgängerin und fuhr dieser über einen Fuß, sodass sie zu Fall kam. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gefahren.

Nürtingen (ES): Außenspiegel abgerissen - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr sind in der Katharinenstraße und in der Liststraße an mehreren geparkten Pkw die Außenspiegel abgeschlagen beziehungsweise abgetreten worden. Bislang wurden sechs beschädigte Fahrzeuge festgestellt. In einem Fall konnte eine Zeugin 3 -4 männliche Personen beobachten, welche alle dunkel gekleidet waren. Eine der Personen hatte einen "Dutt", einen stabilen Körperbau und trug ein dunkles Hemd. Diese Person konnte beim Einschlagen einer Außenspiegelscheibe beobachtet werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Beim Aussteigen gestürzt

Am Samstagabend um 18.00 Uhr ist es in Hirschau zu einem Unfall gekommen. Eine 65 -Jährige wollte an der Haltestelle "Hirschau Volksbank" aus dem Linienbus aussteigen. Als sie den Bus bereits mit einem Fuß verlassen hatte, schloss der 46 -jährige Fahrer die Türen. Ihr anderer Fuß wurde in der Türe eingeklemmt und sie stürzte in der Folge auf die Straße. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Tübingen (TÜ): Stocherkahn gekentert

Am Samstagabend um 21.45 Uhr ist auf dem Neckar ein mit 17 Personen besetzter Stocherkahn gekentert. Der vollbesetzte Kahn blieb während der Fahrt an einem Ast hängen, wodurch sich einige am Kahn angebrachte Fackeln lösten und ins Wasser fielen. Aufgrund dessen brach auf dem Kahn Panik aus, wodurch dieser ins Schwanken kam und schlussendlich zwischen Hölderlinturm und Eberhardsbrücke kenterte. Alle sich auf dem Kahn befindlichen Personen fielen daraufhin ins Wasser. Sie wurden durch Personen auf einem weiteren Stocherkahn und der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen oder konnten sich teilweise selbständig ans Ufer retten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr war mit 54, der Rettungsdienst mit 32 und die DLRG mit zehn Einsatzkräften vor Ort.

Rottenburg (TÜ): Betrunken überschlagen und schwer verletzt

Am Samstag vermutlich in der Zeit nach 04.15 Uhr ist es auf der L 391 zwischen Hirrlingen und Weiler zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 34 -jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi Space Star in Richtung Weiler und wollte nach rechts auf die L 389 in Richtung Hemmendorf abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb etwa 20 Meter neben und 10 Meter unterhalb der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 34 -Jährige, welcher allein im Fahrzeug war, wurde schwer verletzt und konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Erst etwa 20 Minuten nach dem Unfall wurde der Pkw durch einen vorbeifahrenden Zeugen entdeckt, welcher dann die Rettungskräfte verständigte. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehren Rottenburg, Hemmendorf und Hirrlingen, welche mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine erste Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Bedrohung mit Machete

Am Samstag gegen 16.30 Uhr haben mehrere Personen über Notruf einen aggressiven Mann gemeldet, welcher in der Bahnhofstraße Passanten anpöbelt und einen Rucksack bei sich trägt, in welchem deutlich sichtbar eine Machete stecken würde. Nachdem er im Bereich einer Außengastronomie eine Zigarette auf einen Gast schnippte, wurde er von diesem zur Rede gestellt. Hierauf rannte der 31 -jährige Deutsche auf die gegenüberliegende Straßenseite und zog die Machete aus seinem Rucksack. Mit dieser in der Hand sprach er Drohungen gegenüber den Personen auf der anderen Straßenseite aus. Durch die verständigten Streifen konnte er am Kreisverkehr der Bahnhofstraße angetroffen und festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, ohne jedoch die Machete zu benutzen. Der deutlich alkoholisierte Beschuldigte wurde zunächst zum Polizeirevier Balingen verbracht, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Störungen in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem er sich dort in der Zelle nicht beruhigte und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte letztlich die Überstellung in eine psychiatrische Fachklinik.

Balingen (ZAK): Unfall nach verbotenem Überholvorgang

Am Samstag um 19.30 Uhr ist es auf der B 27 nach einem missglückten Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw VW T-Cross einer Autovermietung befuhr die B 27 von Erzingen kommend in Richtung Endingen. Vor einer Kuppe scherte er trotz für ihn unklarer Verkehrslage und bestehendem Überholverbot zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw Mercedes Benz A-Klasse aus. Der ordnungsgemäß entgegenkommende in Richtung Erzingen fahrende 23 -jährige Lenker eines VW Kombi musste stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Zeitgleich scherte der Fahrer des überholenden VW T-Cross scharf nach rechts ein und streifte hierbei die A-Klasse, wodurch diese nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde die 59 -jährige Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro. Da der 20- jährige Fahrer des Mietwagens keinen festen Wohnsitz im Inland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen.

