Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nacht zum 1. Mai, Brand, Unfälle, Gartenhäuser aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Polizeipräsidium Reutlingen (RT, ES, TÜ, ZAK): Ereignisse in der Nacht zum 1. Mai

Mit erhöhter Präsenz ist die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, der sich über die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb erstreckt, in der Nacht zum 1. Mai unterwegs gewesen. Es konnten vorwiegend die üblichen Maischerze bzw. Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel Eier- und Böllerwürfe oder Zahnpasta-Schmierereien, registriert werden. Etliche Personengruppen wurden kontrolliert und eine Vielzahl an Gegenständen, wie beispielsweise Eier, Klopapier oder Rasierschaum, beschlagnahmt. Die verschiedenen Tanzveranstaltungen waren größtenteils gut besucht. In Römerstein-Donnstetten (RT) wurde der Maibaum von Unbekannten angesägt, sodass dieser entsprechend gestützt werden musste. Auf einem Maihock in Bissingen/Teck (ES) randalierte kurz nach Mitternacht ein deutlich alkoholisierter 18-Jähriger. Nachdem er das Gelände nicht verlassen wollte, musste er von den alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich heftig und verletzte mehrere Beamte leicht. Er musste die restliche Nacht in einer Zelle ausgenüchtert werden. Der Maibaum in Neustetten-Nellingsheim (TÜ) wurde gegen 04.00 Uhr mittels Motorsäge von Unbekannten umgesägt. In Albstadt-Lautlingen (ZAK) wurde auf einem Bolzplatz ein Tornetz angezündet, welches dadurch unbrauchbar wurde. In Balingen (ZAK) wurden Türschlösser mittels Sekundenkleber erheblich beschädigt.

Reutlingen (RT): Kind angefahren

Am Sonntagnachmittag ist es gegen 17.30 Uhr in der Stadtbachstraße zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem PKW gekommen. Der 77-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die Stadtbachstraße in Richtung Untere Gerberstraße mit geringer Geschwindigkeit. Ein 4-jähriges Kind, welches zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlief, wurde seitlich von dem PKW erfasst und leicht verletzt. Das Kind wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Reutlingen (RT): Gartenhäuser aufgebrochen, Spur von Verwüstung hinterlassen (Zeugenaufruf)

Zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Täter in der Gartensiedlung "Schamberg" zwischen Ohmenhausen und Industriegebiet Mark West ein Gartenhaus aufgebrochen sowie im Gewann "Vorderer Schönrain" im Bereich Orschel-Hagen Garteninventar mehrerer Besitzer beschädigt. An einem Gartenhaus wurde die Tür gewaltsam geöffnet, indem ein Vorhängeschloss beschädigt wurde. Entwendet wurden hieraus unter anderem ein Rasenmäher, Bierzeltgarnituren sowie ein Pavillon. Der Schaden liegt hier bei ca. 4.000 Euro. Besitzer von Gartenhäusern, die einen Einbruch bislang noch nicht angezeigt haben und Zeugen, die über das letzte Wochenende dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntag mit vier Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Gegen 10.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Toyota von der Benzstraße in Pfullingen kommend in den Kreuzungsbereich mit der Daimlerstraße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Mercedesfahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden beteiligten Fahrzeuglenker sowie zwei Mitfahrer im Toyota leichte Verletzungen. Alle vier Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstand, wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Unterstützung der Bergung mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Metzingen (RT): Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag eine Gartenhütte aufgebrochen. Zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.30 Uhr wurde die Gartenhütte, die sich im Gewann "Am Wagenrain" in der Verlängerung der Schützenstraße befindet, gewaltsam aufgebrochen. Es wurden Gerätschaften im Wert von über 1.000 Euro entwendet und Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES): Wohnungsbrand

Am Montagmorgen ist es gegen 09.30 Uhr zu einem Brand in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße gekommen. In einer Wohnung kam es zum Brandausbruch und zur starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von 16 Fahrzeugen und 106 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden von zwei Personen bewohnt, wobei ein 35-Jähriger mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Ein leicht verletzter 38-jähriger Besucher wurde vom Rettungsdienst, der neben dem Hubschrauber mit sechs Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an der Einsatzstelle war, vor Ort behandelt. Die betroffene Wohnung wurde unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Deizisau (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte an der Landstraße zwischen Deizisau und Esslingen-Sirnau sind Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 01.20 Uhr und 08.35 Uhr gelangten die Einbrecher durch Anwendung von Gewalt in das Innere des Gebäudes. Dort wurde der Thekenbereich durchsucht. Nach jetzigem Sachstand wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Gartenhausaufbrüche (Zeugenaufruf)

Von Samstag auf Sonntag wurden über ein Dutzend Gartenhäuser in der Schrebergartensiedlung in der Talstraße bei Raidwangen aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Unbekannter jeweils die verschiedenen Türschlösser und verschaffte sich so gewaltsam Zugang zu den Gartenhütten. Der Einbrecher entwendete unter anderem technische Kleingeräte, Werkzeugzubehör und einen Benzinkanister. Insgesamt liegt der entstandene Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Gartenhausbesitzer, die einen Einbruch noch nicht angezeigt haben, sind angehalten sich beim Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf zu melden, dieser hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zudem unter der Tel. 07022/9224-0 um Hinweise.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken in den Gegenverkehr gekracht und von der Unfallstelle entfernt

Deutlich alkoholisiert war ein Fahrzeugführer, der am Sonntagnachmittag in der Klingenstraße in Musberg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 53-Jährige fuhr gegen 13.55 Uhr beim Abbiegen an der Kreuzung Büsnauerstraße in den Gegenverkehr und beschädigte einen dort haltenden Pkw. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher. Nur durch die Ansprache eines aufmerksamen Zeugen kehrte der Unfallflüchtige zur Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallfahrers. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Da der Alkoholisierte einen derart hohen Alkoholpegel aufwies und über keinerlei Kontaktpersonen verfügte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Nusplingen (ZAK): Motorradunfall beim Überholen

Am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr ist es im Bereich der Vorstadtstraße zum Unfall beim Überholen unter Beteiligung eines Motorrades gekommen. Der 67-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr die Vorstadtstraße in Richtung Friedhofstraße und beabsichtigte dabei, den vorausfahrenden PKW innerorts zu überholen. Der 70-jährige Fahrer eines Volvo begann zeitgleich nach links in die Grabenstraße abzubiegen und übersah dabei den überholenden Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro entstand, wurden durch den Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Tübingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell