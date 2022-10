Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe auf Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

Beute im Wert von fast 1.000 Euro machten Diebe auf einer Baustelle in Gebesee. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte das Gelände heimgesucht und einen Baucontainer sowie einen Bauwagen aufgebrochen. Zudem vergriffen sie sich an einem Minibagger. Die Täter erbeuteten u.a. Diesel, Kabel und Kleidung. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

