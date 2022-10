Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 73-Jährige schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich Mittwochmittag in Kannawurf. Ein Rentner wollte mit seinem Auto in die Garage fahren. Dabei erfasste er seine 73-jährige Ehefrau mit dem Wagen. Ein Rettungshubschrauber kam vor Ort zum Einsatz. Die Frau wurde von einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Ehemann stand unter Schock und musste medizinisch versorgt werden. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (JN)

