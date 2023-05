POL-RT: Pkw-Aufbrüche; Arbeitsunfälle; Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen und Riederich (RT): Scheiben eingeschlagen

Auf geparkte Handwerkerfahrzeuge hatten es Unbekannte im Laufe des verlängerten Wochenendes in Metzingen und Riederich abgesehen. Aus einem im Kiefernweg in Metzingen abgestellten Mercedes Vito wurde zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 3.15 Uhr, Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der unbekannte Täter schlug eine Heckscheibe des Wagens ein und stahl daraus verschiedene Werkzeugmaschinen und -koffer. In zwei weiteren Fällen blieb die Suche nach Stehlenswertem den ersten Erkenntnissen nach erfolglos. Ein Unbekannter gelangte zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, ebenfalls durch das Einschlagen einer Heckscheibe ins Innere eines in der Florianstraße in Metzingen geparkten Mercedes Sprinter sowie in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in einen in der Industriestraße in Riederich abgestellten Sprinter. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Weilheim (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein 50-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in der Zeller Straße erlitten. Der Handwerker war gegen 10.45 Uhr im Obergeschoss eines Gebäudes an einem bodentiefen Fenster tätig, als sich das Geländer aus dem Mauerwerk löste. Der 50-Jährige stürzte in der Folge mehrere Meter tief zu Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden. (mr)

Beuren (ES): Unter Alkoholeinfluss von Fahrrad gestürzt

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Radfahrer ist beim Sturz von seinem E-Bike am Montagabend schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war gegen 18.20 Uhr in der Bachstraße unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn zu Fall kam. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Da der Radfahrer zu tief ins Glas geschaut hatte, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Arbeitsunfall

Beim Streichen seiner Hausfassade in der Spitalgasse ist ein 72-Jähriger am Dienstagvormittag abgestürzt. Der Mann war dazu gegen 11.25 Uhr auf ein Vordach geklettert, als er den Halt verlor und mehrere Meter tief abstürzte. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (cw)

