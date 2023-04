Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gaswarnmelder schlägt an

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen frühen Abend wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus im Stadtteil Saarn alarmiert. Die Anruferin meldete einen ausgelösten Gaswarnmelder im Kellerbereich. Ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 mit Rettungsdienst und weiterem Führungsdienst wurden zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Bewohner außerhalb des Gebäudes. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude geschickt, gleichzeitig wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Durch die Messgeräte der Feuerwehr konnten keine austretenden Gase festgestellt werden. Erst im späteren Verlauf konnte durch die ebenfalls alarmierte Medl eine Leckage an der Gasleitung aufgefunden werden. Die Gasleitung wurde anschließend abgeschiebert, so dass die Bewohner nach circa einer halben Stunde wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Durch die frühzeitige Alarmierung durch den Gaswarnmelder konnte somit schlimmeres vermieden werden. (ME)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell