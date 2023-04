FW-MH: Vorabinformation zur Notruf- und Informationspunkt Übung

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am Samstag, den 22. April 2023, plant die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr in der Zeit von 10-13 Uhr eine groß angelegte Übung.

Ziele dieser Übung sind die Abläufe und Kommunikationswege des sogenannten NIP-Konzeptes zu üben. Das Notruf- und Informationspunkt (NIP)-Konzept ist entwickelt worden, um bei einem Notruf-/Telefonnetzausfall oder flächendeckenden Stromausfall im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, einen Notruf abzusetzen oder Informationen zur aktuellen Lage zu erhalten. Dazu werden alle 16 NIP im Stadtgebiet durch ehrenamtliche Kräfte der Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD, DLRG), des Technischen Hilfswerkes(THW), der Freiwilligen Feuerwehr und des Ordnungsamtes besetzt. Die NIP befinden sich in öffentlichen Gebäuden (Stadtwache, Feuerwachen, Rettungswachen), an großen Straßen (Kölner Straße) oder an öffentlichen Plätzen (Sültenfuß). Gekennzeichnet sind die NIP mit einem roten Hinweisschild und einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht (siehe Bild). Die Übungsleitung der Feuerwehr hat fiktive Einsätze vorbereitet die dann durch die Kolleginnen und Kollegen an den NIP aufgenommen und an die Leitstelle der Feuerwehr per Funk weitergeleitet werden müssen. Im Führungs- und Lagezentrum in der Feuerwache-Broich werden diese Einsätze dann gesichtet und priorisiert oder an die zuständige Stelle weitergeleitet. Es werden keine Einsatzfahrzeuge zu den fiktiven Einsätzen ausrücken!

Einsatzfahrten unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten werden nicht stattfinden!

Eine Berichterstattung erfolgt nach der Übung.

Weitere Informationen zu den Notruf- und Informationspunkten finden Sie unter: https://geo.muelheim-ruhr.de/notruf_informationspunkte

