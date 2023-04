Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der erste Osterferientag war für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr alles andere als ruhig. Gegen 11:00 Uhr wurden die Löschzüge Broich und Heißen zu einem Kellerbrand in die Blumendeller Straße alarmiert. Hier hatte ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Das Feuer war schnell gelöscht und die Bewohnerin der Hauses, die den Brand entdeckt hatte, wurde vom Rettungsdienst versorgt. Kurze Zeit später meldete eine Brandmeldeanlage ein Brandereignis. Hier war zum Glück kein Feuer als Ursache zu ermitteln. Am Nachmittag wurde der Leitstelle ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung auf Sandstraße gemeldet. Während der Kontrolle der betroffenen Wohnung, wurde der Leitstelle ein weiteres unklares Brandereignis auf der Oberhausener Straße gemeldet. Hier hatten Anwohner Brandgeruch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses festgestellt. In beiden Fällen war durch die Feuerwehr kein Brandereignis feststellbar. In den Abendstunden erreichte die Leistelle ein Aufruf eines aufmerksamen Anwohners auf der Talstraße, der einen brennenden Schornstein sah. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entpuppte sich der brennende Schornstein als eine optische Täuschung. In dem Lüfterrad auf dem Abgasrohr des Heizungsschornsteins spiegelte sich die untergehende Sonne. Der austretende Wasserdampf und das gleichzeitige Lichtspiel im drehenden Lüfterrad sahen einem Feuer täuschend ähnlich. Parallel musste der Löschzug Broich zu einem Feuer auf der Straße Marktplatz ausrücken. Hier brannten Paletten und Holzreste in einem leerstehenden Gebäude. Mehrere Kinder, die unter Verdacht standen Rauchgase eingeatmet zu haben, wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Gegen 21:00 Uhr wurde der Leitstelle eine Person gemeldet, die in die Ruhr gesprungen sei. Noch bevor die Taucher und Strömungsretter zu Wasser gehen konnten, wurde die vermisste Person durch die Polizei trockenen Fußes aufgefunden. (SiS)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell