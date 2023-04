Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:15 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim per Telefon über einen Gebäudebrand in der Otto-Hue-Straße mit starker Rauchentwicklung und eventuell vermissten Personen informiert. Daraufhin wurden zwei Löschzüge, der Rettungsdienst und zwei Führungsfahrzeuge der Feuerwehr Mülheim alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrnehmbar. An der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass es sich um einen Kaminbrand handelt. Alle Bewohner des Hauses hatten das Objekt verlassen und waren wohl auf. Der Kaminbrand wurde mit Kehrwerkzeugen über eine Drehleiter und vom Keller aus bekämpft. Die Rauchentwicklung und Wärme waren ungewöhnlich hoch. Die Kehrarbeiten und die wiederkehrenden Kontrollen des Innenbereiches haben die Kräfte der Feuerwehr sehr lange beschäftigt. Die Maßnahmen vor Ort wurde mit dem Bezirks-Schornsteinfegermeister abgestimmt. Gegen Ende des Einsatzes wurde die weitere Nutzung der Feuerstelle erst einmal untersagt. Hier muss durch den zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger der ordnungsgemäße Zustand der Feuerstätte und des Kamnizuges fesgestellt werden. Es ist abzuklären, ob der Kamin durch das Brandereignis Schaden genommen hat. Zum Hergang und dem vorherigen Zustand der Anlageteile kann die Feuerwehr keine Aussage machen. Das Gebäude blieb durch das Brandereignis schadenfrei und bewohnbar. Nach dem fast dreistündigem Einsatz konnten die Bewohner wieder in ihr Haus.

Vor Ort wurde die Feuerwehr gefragt, warum wir nicht einfach mit Wasser löschen? An dieser Stelle ein wichtige Hinweis der Feuerwehr: Kaminbrände dürfen keinesfalls/niemals mit Wasser gelöscht werden! DHa

