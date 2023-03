Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehreinsatz in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18 Uhr, wurden

Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Engelbertusstraße alarmiert. Im Küchenbereich war ein Mülleimer in Brand geraten. Sofort eingeleitete Löschversuche durch den Bewohner blieben ohne Erfolg. Von der Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Bewohner der Wohnung wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht und verblieb unverletzt an der Einsatzstelle. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz beendet werden. (THe)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell