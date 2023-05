Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz anlässlich der Oberligabegegnung SSV Reutlingen - SV Stuttgarter Kickers am 6. Mai 2023

Reutlingen (ots)

Nach der als sogenanntes Hochrisikospiel eingestuften Oberligabegegnung des SSV Reutlingen gegen den SV Stuttgarter Kickers am Samstagnachmittag zieht das Polizeipräsidium Reutlingen, das durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurde, eine positive Bilanz.

Das Spiel im Stadion an der Kreuzeiche verfolgten rund 4.800 Personen, darunter circa die Hälfte als Anhänger der Gästemannschaft. Aufgrund der bekannten Rivalitäten zwischen bestimmen Fangruppen der Teams wurde - wie bei den Begegnungen in der Vergangenheit - auf eine konsequente Trennung der beiden Lager geachtet. Das Konzept ging auf. Abgesehen von verbalen Provokationen und einer Störaktion im Vorfeld des Spiels konnten ein Aufeinandertreffen der Fangruppen sowie die dabei zu befürchtenden Ausschreitungen verhindert werden.

Schon die Anreise der Personen verlief ohne größere Zwischenfälle. Die Fans aus der Landeshauptstadt wurden mit Bussen der RSV unter polizeilicher Begleitung zum Stadion gebracht. Rund 180 Anhänger des SSV Reutlingen trafen sich beim Albtorplatz und starteten kurz vor 13 Uhr in einem durch Einsatzkräfte begleiteten Fußmarsch zum Austragungsort des Spiels. Gegen 13.40 Uhr rannten kurzzeitig circa 30 bis 40 zum Teil maskierte Personen vom Bereich der Trainingsplätze herkommend in Richtung Stadion bzw. der eintreffenden Gästefans und zündeten dabei auch Pyrotechnik. Nach der Positionierung entsprechender Polizeikräfte entfernte sich die Gruppe. In der Folge konnten mehrere Beteiligte der Störaktion identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Stadionwache und der Erteilung eines Platzverweises wieder entlassen. Die Auswertung der Beweismittel hinsichtlich möglicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten dauert an.

Kurz vor dem Anpfiff, beim Einlaufen der Mannschaften gegen 15.30 Uhr, wurden im Gästeblock bengalische Fackeln gezündet. Zuvor hatten sich mehrere Personen vermummt. Während des Spiels, das 0:0 endete, kam es im Stadion zu keinen weiteren nennenswerten Vorkommnissen. Gegen 17.30 Uhr wurden Einsatzkräfte durch Anhänger der Reutlinger Fanszene beim Vorbeigehen beleidigt. Entsprechende Ermittlungen zu den Tätern wurden eingeleitet. Die weitere Abreise der Fans verlief ohne Besonderheiten.

