Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Diebstahl von Kompletträdern, Brand eines Bauwagens, Überholt und Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT) - Unfall mit schwerverletztem Traktorfahrer

Am Freitag, 05.05.23 gegen 13.50 Uhr, ist es auf der B28 zu einer Kollision zwischen einem abbiegenden Traktor und einem Pkw gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die landwirtschaftliche Zugmaschine die B28 von Böhringen kommend in Richtung Bad Urach. Hinter dem Traktor fuhren drei bislang unbekannte Pkw und an vierter Stelle ein Pkw MB Sprinter. Als die Fahrzeugkolonne begann, die Zugmaschine zu überholen und sich der Sprinter auf deren Höhe befand, setzte diese plötzlich zum Abbiegen an und touchierte mit dem linken vorderen Rad den Pkw auf Höhe der Beifahrertür. Der Sprinter wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, rollte den etwa drei Meter tiefen Hang neben der Fahrbahn hinab und kam letztlich nach etwa 40 Metern zum Endstand. Der Traktor-Lenker missachtete bei diesem Abbiegevorgang die vorgeschriebene Fahrtrichtung Geradeaus und bog nach links in Richtung eines Rastplatzes ab. Der 25-jährige Zugmaschinenführer zog sich durch den Unfall Verletzungen im Bereich der Lendenwirbel zu und wurde in ein Klinikum verbracht. Der 60-jährige Sprinter-Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Filderstadt (ES) - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fahrzeuglenkern und hohem Sachschaden

Am Freitag, 05.05.23 gegen 14.35 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der B27/K1224 zu einer Kollision zwischen einem Pkw Daimler Benz AMG und einem Pkw Toyota FJ Cruiser gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 32-jähriger Daimler-Fahrer mit seinem Pkw, von Stuttgart kommend, an der Anschlussstelle Filderstadt-Bonlanden von der B 27 ab. An der folgenden Kreuzung wollte er diese geradeaus in Richtung Harthausen überqueren. Eigenen Angaben zufolge musste er dabei versehentlich auf die für Rechtsabbieger geltende Ampel geschaut haben und losgefahren sein. In der Folge kam es dann auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem laut Zeugenaussagen ordnungsgemäß auf der K 1224 aus Richtung Bonlanden bei Grünlicht fahrenden, 56-jährigen Toyota-Lenker, welcher aus Sicht des AMG-Fahrers von rechts kam. Durch die Kollision wurde der Daimler Benz um 180 Grad nach rechts gedreht und stieß mit dem Heck auf einen, auf der gegenüberliegenden Verkehrsinsel stehenden, Ampelmasten, welcher zum Teil aus dem Asphalt gerissen wurde. Zudem streifte er ein Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota-Fahrer schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Katharinenhospital Stuttgart verbracht werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und erlitt Prellungen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an den Pkw, der Lichtzeichenanlage und dem Verkehrszeichen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro. Die Feuerwehr Bonlanden war mit 10 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen zur Verkehrslenkung und zum Abbinden ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten vor Ort. Zudem mussten durch den Bauhof Filderstadt mehrere Öl-Warnschilder aufgestellt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES) - Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Freitag, 05.05.23 gegen 13.00 Uhr, ist es im Einmündungsbereich Manosquer und Rohrer Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem VW Polo die Manosquer Straße in Richtung Rohrer Straße und wollte in diese nach rechts in Richtung Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Bahnhofstraße einbiegen. Hierfür hielt er im Einmündungsbereich so an, dass er fast vollständig auf dem seinerseits, entlang der Rohrer Straße verlaufenden Radweg stand. Als er schließlich in die Rohrer Straße einfuhr und bereits anrollte, übersah er den von rechts auf dem Radweg ankommenden 16-jährigen Fahrradfahrer. Trotz eines Ausweichmanövers des Pkw-Lenkers nach rechts erfasste der Polo das Fahrrad, woraufhin dessen junger Fahrer auf die Motorhaube aufgeladen und schließlich nach vorne hin abgewiesen wurde. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Prellungen an den Beinen und an der Hand und musste mit dem RTW in die Filderklinik verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Polo-Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro und am Rad ein Schaden von ca. 500 Euro.

Denkendorf (ES): Diebstahl von Kompletträdern (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es auf dem Hof eines Autohauses in der Marie-Curie-Straße zum Diebstahl von mehreren Kompletträdern gekommen. Zwei Fahrzeuge wurden dabei auf bloßen Steinen aufgebockt, um die Räder zu demontieren. Die Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. An einem weiteren Fahrzeug wurden entsprechende Vorbereitungen zur Demontage getroffen. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Neuhausen auf den Fildern übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0711/70913 entgegengenommen.

Owen (ES): Brand eines Bauwagens

Am frühen Samstagmorgen ist es auf einem Wiesengrundstück in der Verlängerung der Fabrikstraße gegen 02.45 Uhr zum Brand eines Bauwagens gekommen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge einen Feuerschein bemerkt und den Notruf abgesetzt hatte, konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort ein in Flammen stehender Bauwagen festgestellt werden. Personen befanden sich nicht vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Owen gelöscht werden, welche mit 3 Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz waren. Der Bauwagen wurde durch das Feuer stark beschädigt, ein Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Ursachen für die Brandentstehung sind derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Kirchheim übernommen.

Bisingen (ZAK): Riskant überholt und Widerstand geleistet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver, welches sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der B 463 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Hechingen. Ein 18-Jähriger fuhr in seiner Daimler-Benz C-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Bisingen. Zwischen Haigerloch-Owingen und der Einmündung zur L 365 überholte der 18-Jährige im Bereich einer Kuppe mit überhöhter Geschwindigkeit ein Streifenfahrzeug und einen anderen Pkw. Hinter der Kuppe kam dem Überholenden ein weiteres Fahrzeug entgegen. Insbesondere die Zeugenangaben der Insassen von dem Pkw, dem die C-Klasse nach der Kuppe entgegenkam, sind für die polizeilichen Ermittlungen bezüglich einer möglichen Gefährdung von Bedeutung. Die Streife fuhr der C-Klasse bis zu einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Hof hinterher. Kurz zuvor fuhr der Daimler-Benz über eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Bei dem Hof stieg der 18-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Bei der Ergreifung des Flüchtigen durch die Polizeibeamten, leistete er Widerstand. Hierdurch wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der unverletzt gebliebene 18-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Das Polizeirevier Hechingen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07471/98800 um sachdienliche Hinweise.

Winterlingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Infolge eines Fahrfehlers und Unachtsamkeit ist der 53-jährige Fahrer eines VW Crafters in der Harthauser Straße bei Winterlingen am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Grundstücksbegrenzungen kollidiert. Der 53-Jährige befuhr die Harthauser Straße von Harthausen kommend in Fahrtrichtung Winterlingen, kam dabei nach rechts von der Straße ab und kollidierte anschließend mit Begrenzungsmauern sowie Gartenzäunen, an welchen er letztlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Winterlingen war ebenfalls im Einsatz. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, zudem liefen Betriebsstoffe in das Erdreich. Selbiges musste in der Folge von einer Spezialfirma abgetragen werden. An den Grundstücksbegrenzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell