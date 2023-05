Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handfeste Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Brand nach Blitzschlag; Rauchender Pkw

Bad Urach (RT): Handfeste Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Kirchstraße ermittelt der Polizeiposten Bad Urach. Kurz nach 3.30 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen vier Unbekannten und Gästen einer Bar zu einem körperlichen Streit, in dessen Verlauf zwei 26 und 30 Jahre alte Männer sowie eine 40-Jährige durch Schläge der Unbekannten leicht verletzt wurden. Kurz darauf beschädigte einer des Quartetts außerdem den Terrassenbereich der Bar. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Unbekannten. Eine ärztliche Versorgung der Verletzten war nicht erforderlich. Gegen fünf Uhr, nachdem die Einsatzkräfte nach der Aufnahme des Sachverhalts wieder abgerückt waren, gerieten die Personen in unmittelbarer Nähe erneut aneinander, wobei das Quartett von drei weiteren Unbekannten unterstützt wurde. Auf den 26-Jährigen wurde hierbei offenbar auch mit einem Stuhl eingeschlagen. Außerdem wurden mehrere Tische eines Kaffeehauses beschädigt. Die bei dieser Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen des 26-Jährigen sowie des 30-Jährigen mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zu den Unbekannten, die erneut geflüchtet waren, sowie zum genauen Tatablauf aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Zeugenhinweise. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Auto überschlagen

Den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein 21-jähriger Autofahrer beim Überschlag mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Montag auf der B27 zugezogen. Er war dort kurz nach 2.30 Uhr mit seinem Ford Kuga in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen Mitte und Süd geriet er mit dem Reifen an die linke Fahrbahnbegrenzung. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Ford überschlug. Im Straßengraben kam er schließlich zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg den Kuga, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, und transportierte ihn ab. An einer Schutzplanke und einer Notrufsäule entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Reichenbach (ES): Fahrrad kontra Pkw

Leicht verletzt hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Bismarckstraße ereignet hat. Der 26-Jährige fuhr dort gegen 18.20 Uhr mit seinem Herrenrad in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung mit der Marienstraße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte VW-Golf-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Eine ärztliche Versorgung seiner Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Am Golf war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmittag auf der Böblinger Straße ereignet hat. Ein 53-Jähriger wollte kurz nach zwölf Uhr mit seinem Mountainbike nach links in den Mühlweg abbiegen und kam ohne Beteiligung Dritter zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Plochingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagvormittag ein Radfahrer verletzt wurde. Kurz vor zwölf Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem Smart von der Neckarstraße herkommend in den Kreisverkehr mit der Ulmer Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 29-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Der Mann erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Blitz schlägt in Wohnhaus ein

Ein Blitzschlag hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Uhlbacher Straße geführt. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdiensts alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte durch den Blitzeinschlag in das Dach des Hauses die Unterkonstruktion zu brennen begonnen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten angerückt war, musste das Dach teilweise abdecken, um die Glutnester zu löschen. Das Dach wurde anschließend provisorisch abgedichtet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Uhlbacher Straße musste im Zuge des Einsatzes gesperrt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Rauchender Pkw

Rauch aus dem Motorraum eines Pkw hat in der Nacht zum Sonntag für Aufregung in der Steinhauergasse in Wendelsheim gesorgt. Die Fahrerin des Ford Fiesta bemerkte gegen 23.10 Uhr, kurz nachdem sie den Wagen geparkt hatte, Kunststoffgeruch. Als sie anschließend die Motorhaube ihres Pkw öffnete, rauchte dieser stark und schlug Funken. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um den Rauch, der sich offenbar infolge einer gelösten Dämmung entwickelt hatte. Verletzt wurde niemand. (rn)

Rottenburg (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg fahndet derzeit nach einem Exhibitionisten, der am Samstagabend an der K 6936 zwischen Bieringen und Eckenweiler aufgetreten ist. Gegen 20.45 Uhr war im Bereich des dortigen Teichs eine 63-jährige Fußgängerin unterwegs, als ein dunkles Fahrzeug mit RV-Kennzeichen langsam vorbeifuhr und bei nahegelegenen Schuppen anhielt. Der Fahrer öffnete in der Folge seine Hose und onanierte offensichtlich. Als die Frau den Täter ansprach und sich zur Kreisstraße begab, um ein dort vorbeifahrendes, silberfarbenes Fahrzeug anzuhalten, flüchtete der Unbekannte mit seinem Wagen in Richtung Bieringen. Der Täter ist circa 50 Jahre alt und schlank. Er hat eine Glatze mit einem braunen Haarkranz und einen sonnigen Teint. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und einem vermutlich blauen oder braunen Oberteil. Zeugen und insbesondere die Insassen des in Richtung Eckenweiler vorbeifahrenden, silbernen Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Kabelbrand

In die Taubenschmidstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 22 Uhr hatte ein Bewohner eines dortigen Wohngebäudes leichten Rauch im Keller bemerkt. Dieser wurde vermutlich durch einen Schwelbrand in Folge eines technischen Defekts hervorgerufen. Nach Überprüfung durch die Feuerwehr mittels einer Wärmebildkamera konnte die Örtlichkeit wieder freigegeben werden. Die Höhe des Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Es kam zu keinem Personenschaden. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. (jp)

