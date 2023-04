Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verärgerte Bahnreisende greift DB-Mitarbeiter an

Weil am Rhein (ots)

Aus Unmut über die Bahn soll eine verärgerte Bahnreisende in Weil am Rhein einen DB Mitarbeiter geschlagen, getreten und mit einem Schotterstein beworfen haben. Die Bundespolizei ermittelt gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Montagabend, den 3. April 2023, forderten DB Mitarbeiter im Umschlagbahnhof Weil am Rhein die Bundespolizei an. Eine 43-Jährige war über die Gleise gelaufen und soll die anwesenden DB Mitarbeiter lautstark dafür verantwortlich gemacht haben, dass keine Züge mehr fahren würden. Im weiteren Verlauf soll die Frau einen der anwesenden DB Mitarbeiter mit einem Faustschlag und einem Tritt angegriffen und ihn mit einem Schotterstein beworfen haben. Der DB Mitarbeiter verletzte sich hierbei leicht an der Hüfte. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei fixierten drei Bahnmitarbeiter die aggressive Frau. Die Einsatzkräfte legten der aufgebrachten Frau Handfesseln an. Nachdem sie sich beruhigte, verbrachte die Streife die deutsche Staatsangehörige zu ihrer Wohnung und übergab sie dem Lebenspartner. Sie wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

