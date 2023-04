Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei verhindert Ausreise eines Gesuchten an der Schweizer Grenze

Efringen-Kirchen (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) nahm im Fernzug einen mit Untersuchungshaftbefehl Gesuchten, kurz vor der Ausreise in die Schweiz vorläufig fest. Zudem führte der Mann einen gefälschten Führerschein mit sich, weswegen die Bundespolizei ein Strafverfahren einleitete.

Am Freitagmorgen, den 31. März 2023, kontrollierte eine Streife der GoD, bestehend aus Mitarbeitenden der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, einen Fernzug in Richtung Schweiz. Auf Höhe Efringen-Kirchen überprüfte die Streife einen in der Schweiz wohnhaften 46-Jährigen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Dem rumänischen Staatsangehörigen wird durch die deutsche Justiz Straßenverkehrsgefährdung vorgeworfen. Zudem werden ihm diverse weitere Straftaten wie Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, weswegen zwei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vorlagen, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten vorläufig fest und durchsuchte ihn. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine gefälschte polnische Fahrerlaubnis. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und der Sicherstellung des Führerscheins, führte die Bundespolizei den Mann einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell