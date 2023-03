Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Lebensmittelautomaten der Agrargenossenschaft in Heideland zu schaffen. Gegen 04:15 Uhr, in den Mittwochmorgenstunden, schlugen der oder die Täter eine außen angebrachte Alarmanlage ab und betraten anschließend das Gebäude durch eine geschlossene Tür. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug versuchten die Langfinger die Blechabdeckung des Automaten aufzubiegen, um so an die Geldkassette zu gelangen. Jedoch scheiterte das Vorhaben und es blieb lediglich beim Versuch, sodass die Täter unverrichteter Dinge davonziehen mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

