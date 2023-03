LPI-J: Wieder ein Katalysator weg

Weimar (ots) - In einem Blankenhainer Supermarkt nutzte ein unbekannter Dieb die Nachlässigkeit einer 86-jährigen Frau aus. Die Dame hatte ihre Tasche während des Einkaufs in den Einkaufswagen gelegt. Aus dieser entwendete der Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Frau, entnahm ihr das Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro und ließ das Portmonee in einem Warenregal zurück. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

