Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Bevor schlimmeres passierte, wurden am Dienstagnachmittag Rettungskräfte wegen eines vermeintlichen Gebäudebrandes in Vippachedelhausen informiert. Starke Rauchentwicklung ließ den Verdacht eines Brandes in dem Einfamilienhaus zu. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Abluftrohr möglicherweise zu einem Stau kam. Zwar wurde durch die ansteigende Hitze eine angrenzende Decke angesengt, zu einem Brand kam es aber nicht. Wie es zu der Verstopfung in dem Rohr kam, wird gegenwärtig geprüft.

