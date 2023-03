Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Innenstadt informierten am frühen Dienstagabend die Polizei über einen Ladendiebstahl. Mehrere zusammen agierende Täter versuchten die Mitarbeiter abzulenken, während einer von ihnen ein Parfum einsteckte und im Anschluss das Geschäft verließ. Dank der guten Personenbeschreibung konnten die informierten Polizisten einen der Täter im Stadtgebiet stellen. Das Parfum im Wert von fast 120 Euro hatte der 19-Jährige bereits an einen seiner Mittäter übergeben. Diese konnten unerkannt flüchten.

