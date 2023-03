LPI-J: Haftbefehl realisiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 04.03.2023 zum 05.03.2023 in Hummelshain die Kanzel eines Jagdhochsitzes und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro verursacht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: ...

