Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motiv unklar - Garagentore beschädigt

Jena (ots)

Durch eine Zeugin erhielt die Polizei in Jena am Dienstag die Mitteilung, dass auf einem Grundstück in der Lutherstraße zwei Personen an den dortigen Garagen hantieren. Bereits im Vorfeld kam zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt, bei dem die Polizei vor Ort agieren musste. Am Ereignisort konnte ein 60-Jähriger aus Jena und ein 37 Jahre alter Ukrainer festgestellt werden. Bei dem jungen Mann wurde zudem ein Winkelschleifer aufgefunden, welcher als Tatmittel in Frage kommt. Die beiden Männer versuchten die Garagen zu beschädigen bzw. die Garagentore entsprechend zu demontieren, um die Garagen letztendlich unbrauchbar zu machen. Zur Motivlage äußerten sich die beiden Täter allerdings nicht.

