BPOLI-WEIL: Beamtin angespuckt

Wiederholte Beleidigungen und das spucken ins Gesicht erlebten Beamtinnen der Bundespolizei durch eine 37-Jährige. Zuvor war die deutsche Staatsangehörige durch den Zugbegleiter ohne Ticket in einem Fernzug erwischt worden.

Durch den Zugbegleiter eines ICE aus Freiburg wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dienstagabend (28.03.23) am Basel Badischen Bahnhof angesprochen. Diesen teilte er mit, dass er eine Frau und einen Mann ohne Zugticket angetroffen hat, die sich ihm gegenüber nicht ausweisen möchten. Gegenüber den Einsatzkräften verweigerten die Personen zunächst die Feststellung ihrer Identität. Bei erneuter Aufforderung spuckte die 37-Jährigen einer Beamtin vor die Füße und drückte lautstark den Unmut über die Maßnahme aus. Da eine Identitätsfeststellung so nicht möglich war, wurden die Personen in die Diensträume der Bundespolizei am Badischen Bahnhof verbracht. Hier konnte die Identität der Personen festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen beleidigte die 37-Jährige die Beamtinnen wiederholt und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Neben dem Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen wurden deshalb auch ein Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung gegen die Frau eingeleitet.

