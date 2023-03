Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht im Betriebswerk der Deutschen Bahn unerlaubt einen Dieseltank besprüht zu haben. Er konnte unmittelbar nach der Tat durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen werden.

Ein Lokführer meldete am Sonntagvormittag (26.03.23) eine verdächtige Wahrnehmung im Betriebswerk in Freiburg an die Bundespolizei. Bei der Vorbeifahrt hatte er eine Person erkannt, die an einem Dieseltank ein Graffiti anbrachte. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte ein Tatverdächtiger in unmittelbarer Tatortnähe kontrolliert werden. Der 34-Jähriger händigte dabei, nach mehrfacher Aufforderung, eine Spraydose aus seiner Jackentasche an die Streife aus. Bei der Identitätsfeststellung verhielt sich der deutsche Staatsangehörige nicht kooperativ und versuchte zu flüchten. Gegen die anschließende vorläufige Festnahme leistete er Widerstand. An den Händen und der Jacke des 34-Jährigen wurden passende Farbanhaftungen festgestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Smartphone, die Jacke und die mitgeführte Spraydose wurden beschlagnahmt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

