Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen in Friedlingen

Weil am Rhein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten bei Kontrollen in Weil am Rhein - Friedlingen zwei gesuchte Männer festnehmen. Einer konnte die geforderte Geldstrafe aufbringen. Der Zweite wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einen mit drei Haftbefehlen gesuchten 58-Jährigen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Freitagvormittag (17.03.23) an der Dreiländerbrücke. Der montenegrinische Staatsangehörige konnte sich dabei nur mit einer nicht zur Einreise berechtigenden montenegrinischen Identitätskarte ausweisen. Die Überprüfung ergab zwei Haftbefehle wegen Urteilen aufgrund unerlaubter Einreise sowie einen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Insgesamt wurde eine Geldstrafe in Höhe von 1850 Euro gefordert. Da der 58-Jährige den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen. Vor der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt, für die 95-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, leitete die Bundespolizei wegen unerlaubte Einreise noch ein Strafverfahren ein.

Die gefordert Geldstrafe bezahlen konnte ein 49-Jähriger, der am Sonntagmittag (19.03.23) durch Kräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen kontrolliert wurde. Der türkischen Staatsangehörige wurde wegen Insolvenzverschleppung gesucht. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 4900 Euro aufbringen und so die 70 Tage im Gefängnis abwenden.

