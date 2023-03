Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kontrollen bei Anreise zum Europa League Spiel

Weil am Rhein/Rheinfelden/Freiburg (ots)

Im Zusammenhang mit der Anreise zum Europa League Spiel zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin führte die Bundespolizei am gestrigen Donnerstag intensive Kontrolle bei der Einreise nach Deutschland durch.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstag (17.03.23), insbesondere an den Grenzübergangen Weil am Rhein - Autobahn und Rheinfelden - Autobahn die Anreise von Fußballfans aus Italien. Bei den Kontrollen wurden unter anderen ein Pfefferspray, ein Teleskopschlagstock sowie ca. zehn Gramm Kokain aufgefunden. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die italienischen Staatsangehörigen wurden durch die Bundespolizei und den Zoll eingeleitet. Des Weiteren wurden pyrotechnische Gegenstände sowie diverses Vermummungsmaterial polizeirechtlich sichergestellt.

Die An- und Rückreise durch die Heim- sowie Gästefans mit dem Zug verlief im Bereich der Bundespolizei ohne Zwischenfälle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell