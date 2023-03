Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei fasst abgängigen Straftäter

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein aus einer forensischen Klinik abgängiger Strafgefangener ist durch die Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof gefasst worden.

Am Mittwochnachmittag, den 15. März 2023, kehrte der Mann nach einem unbegleiteten halbstündigen Ausgang nicht in die forensische Klinik zurück. Das Klinikpersonal verständigte die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitete. Gegen 22:00 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei im Freiburger Hauptbahnhof den nigerianischen Staatsangehörigen an und nahm ihn fest. Danach erfolgte die Verbringung in die forensische Klinik.

