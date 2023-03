Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Ausweis im Fernreisezug unterwegs

Bad Krozingen (ots)

Ein 44-Jähriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der 44-Jährige befand sich am Dienstagnachmittag, den 14. März 2023, mit dem Fernzug auf der Fahrt von Basel nach Hamburg. Auf Höhe Bad Krozingen kontrollierte eine Zollstreife den Mann. Bei der Kontrolle des vorgelegten kroatischen Ausweises stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Beim Halt in Freiburg musste der Mann den Zug verlassen und fand sich auf dem dortigen Bundespolizeirevier wieder. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei der Person um einen serbischen Staatsangehörigen handelt, der vor einigen Jahren in Deutschland wohnhaft war. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthaltes, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Da die Person während der Anzeigenaufnahme ein Schutzersuchen äußerte, erfolgte die Weiterleitung an die zuständige Landeserstaufnahmestelle. Den gefälschten Ausweis stellte die Bundespolizei als Beweismittel sicher.

