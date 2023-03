Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sohn erspart Mutter mehrmonatige Haftstrafe

Müllheim (Baden) (ots)

Da eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte 46-Jährige die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang ihr Sohn mit über 3000 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Eine Zollstreife kontrollierte die 46-jährige bulgarische Staatsangehörige am Dienstagabend (14.03.2023) im Fernzug nach Basel auf Höhe Müllheim (Baden). Die Kontrolle der Frau ergab, dass gegen sie drei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Betrugs und zweier Diebstahlsdelikte, war die 46-Jährige zu Geldstrafen von insgesamt 3098 Euro verurteilt worden. Die Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat sie die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen Haftbefehle ergingen. Die Bundespolizei übernahm die Gesuchte zuständigkeitshalber und verbrachte sie zum Bundespolizeirevier Lörrach. Die Frau verständigte ihren Sohn, der den geforderten Gesamtbetrag zum Bundespolizeirevier nach Lörrach brachte. So ersparte er seiner Mutter eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell