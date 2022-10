Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kabeldiebe in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Diebe haben am Wochenende in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:00 h und heute Morgen, 09:00 h in Stade im Stadtteil Riensförde im Steppweg von der Baustelle des dortigen Bildungscampus Kabel im Wert von ca. 22.000 Euro entwendet.

Für den Abtransport des Diebesgutes könnten der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-101215.

