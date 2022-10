Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Zeit vom gestrigen Mittwochnachmittag, 15:45 h bis zum heutigen frühen Morgen gegen 06:45 h sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Klarer Streck" im dortigen Neubaugebiet auf eine Baustelle gelangt und haben bei einem dort abgestellten Bagger das Schloss des Kraftstofftanks aufgebrochen.

Anschließend konnten der oder die Unbekannten dann ca. 100 Liter Diesel abzapfen und entwenden.

Zum Abtransport könnten sie dazu mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Dieselklau in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell