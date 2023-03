BPOLI-WEIL: Festnahmen durch GoD

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Streifen der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Mitarbeitenden der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, konnten zwei gesuchte Männer festnehmen.

Eine Streife der GoD kontrollierte am Freitagmorgen (17.03.23) einen aus den Niederlanden kommenden Fernzug, auf dem Weg in die Schweiz, auf Höhe Efringen-Kirchen. Bei der Überprüfung eines 32-Jährigen stellten die Kräfte der Bundespolizei fest, dass der polnische Staatsangehörige mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Eine Justizbehörde aus Niedersachsen hatte europaweit nach dem Mann gesucht. Er steht im Verdacht Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben. Der 32-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Vorführung beim Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die zweite Festnahme erfolgte am Samstagabend (18.03.23) bei der Kontrolle eines Fernzuges durch die GoD zwischen Bahnhof Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Ein 45-Jähriger, mit Reiseziel Deutschland, wurde wegen Trunkenheit im Verkehr mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Da der rumänische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und für die 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

