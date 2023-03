BPOLI-WEIL: 100 Tage Gefängnis

Freiburg im Breisgau (ots) - Die Bundespolizei nahm innerhalb von wenigen Stunden zwei Männer fest. Beide wurden in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Nach einer Person fahndeten die französischen Behörden europaweit. Die Gesuchten befinden sich in Haft. Am Montagnachmittag, den 27.03.2023, geriet ein 32-jähriger albanischer Staatsangehöriger in eine ...

mehr