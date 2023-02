Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kleinkarlbach - Flüchtige Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Kleinkarlbach (ots)

Am Freitag, den 24.02.2023, befuhr der 33-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die L520 von Neuleiningen-Tal in Fahrtrichtung Kleinkarlbach und bog nach links auf die L517 in Richtung Sausenheim bzw. Neuleingen ab. In dem Moment fuhr eine unbekannte Radfahrerin von Sausenheim bzw. Neuleiningen kommend trotz des dortigen "STOP" Schildes in den Einmündungsbereich hinein und kollidiert mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes. Als der Fahrer des Mercedes die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme verständigte, fuhr die unbekannte Radfahrerin in Richtung Kleinkarlbach davon. Die Radfahrerin habe laut dem PKW-Fahrer eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rucksack getragen und sei zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Schadenshöhe am PKW wird durch die Polizei auf 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacherin nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 - 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

