POL-PDNW: Eine Verkehrsunfallflucht...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

... konnte am 24.02.2023 um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Stiftstraße in 67434 Neustadt/W. geklärt werden, da der unfallverursachende PKW unmittelbar neben dem beschädigten PKW stand. Die Beamten konnte vor Ort nämlich feststellen, dass 74-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem Mazda beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat eines 31-Jährigen aus Kaiserslautern streifte und sich hiernach von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Zudem konnten korrespondierende Schäden an den PKW's erkannt werden, weshalb sich nun die Mazda-Fahrerin in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

