Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschlagen, bedroht und beleidigt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wurde am 24.02.2023 gegen 20:10 Uhr eine 47-Jährige aus Neustadt/W. von ihrem ehemaligen 52-jährigen Freund, welcher alkoholisiert an der Wohnanschrift der Dame im Stadtgebiet Neustadt erschien. Dort schlug dieser seine EX-Partnerin mittels eines Schuhes, sowie mit der flachen Hand in deren Gesicht und beleidigte und bedrohte diese zudem noch. Nach Eintreffen der Polizei wurde der ebenfalls in Neustadt/W. wohnhafte 52-Jährige zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe in die hiesige Dienststelle verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die Frau erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

