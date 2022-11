Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.11.2022 um 09:00 Uhr wurde ein Mercedes-Sprinter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 56-Jährige Fahrzeugführer von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch mehr machen darf. Dies wurde ihm bereits im Jahr 2018 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt untersagt. Zudem stand dieser unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Da ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bei dem Mann nicht möglich war, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde bekannt, dass dessen Begleiter, ein 26 Jahre alter Mann, sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt. Aufgrund dieser Tatsache wurde für diesen ein Zustellungsbevollmächtigter bestimmt und dieser abschließend erkennungsdienstlich behandelt.

Auf den 56-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt zu.

Den 26-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Des Weiteren wird die Führerscheinstelle, sowie die Ausländerbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

