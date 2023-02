Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt-Asselheim - Verkehrsunfall auf der Eistalstraße - Verursacher flüchtig

Grünstadt-Asselheim (ots)

Am Freitag, den 24.02.2023, ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Eistalstraße zwischen Asselheim und Mertesheim. Der unbekannte Fahrer eines silbernen/grauen 1er BMWs mit "KIB"-Kennzeichen befuhr die Eistalstraße und kam auf Höhe des Ortsausgangs Asselheim nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte der BMW einen entgegenkommenden Audi A6 eines 27-Jährigen am linken Außenspiegel. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher sowie zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 - 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell