Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Beschädigung von 2 PKW auf DM Parkplatz Haßloch

Haßloch (ots)

Am 18.02.23 wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Schaden an zwei geparkten PKW mitgeteilt. Die beiden PKW standen nebeneinander auf dem Parkplatz des DM Marktes in Haßloch (Am Zwerchgraben 3). Bei beiden Fahrzeugen konnten in gleicher Höhe Kratzer in Längsrichtung festgestellt werden. Das Schadensereignis kann eingegrenzt werden auf den 18.02.23, zwischen 14:50 und 15:10 Uhr. Auf Grund der Schäden ist die Vermutung naheliegend, dass jemand mit einem Einkaufswagen die Schäden an beiden Fahrzeugen verursacht hat. Wer Angaben zu dem Schadensereignis machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.: 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de

