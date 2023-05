Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung festgenommen - Tübingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 42 Jahre alten Mann. Diesem wird zur Last gelegt, am Sonntagvormittag eine Frau bedrängt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge begab sich der Tatverdächtige kurz vor 10.30 Uhr in den Vorraum einer Bank in der Hechinger Straße, wo eine 57-Jährige gerade Bargeld vom dortigen Automaten abhob. In der Folge soll der 42-Jährige die Frau bedrängt, den Ausgang versperrt und die Aushändigung des Bargelds gefordert haben. Die 57-Jährige lehnte dies ab und rief um Hilfe. Ein Zeuge, der außerhalb der Bank dadurch auf die Situation aufmerksam wurde, eilte herbei, worauf der Tatverdächtige in Richtung Steinlach davonlief. Er konnte durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Die 57-Jährige war unverletzt geblieben.

Der nach aktuellem Kenntnisstand an einer psychischen Erkrankung leidende 42-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell