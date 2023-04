Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei warnt vor Einmietbetrüger

Boizenburg (ots)

Angesichts mehrerer Vorfälle in den vergangenen Wochen warnt die Polizei vor einem 59-jährigen Betrüger, der sich mit falschem Namen in Hotels, Pensionen und Ferienunterkünften einmietet. In einem Fall in Zarrentin gab sich der Mann beim Einchecken in einem Hotel als Mitarbeiter einer Heizungsfirma aus. Er legitimierte sich hierzu mit einer gefälschten Visitenkarte. Der 59-Jährige verließ später das Hotel, ohne die Rechnung bezahlt zu haben. Ähnlich ging der Mann auch in einer Ludwigsluster Pension vor. Dort stahl er zudem aus dem Gästezimmer ein Fernsehgerät. Auch in anderen Landesteilen soll der Mann als Einmietbetrüger unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Boizenburg hat zwischenzeitlich zwar die Identität des wohnungslosen Tatverdächtigen feststellen, ihn allerdings noch nicht ausgreifen können. Insofern ist nicht auszuschließend, dass der 59-Jährige weiterhin mit dieser Betrugsmasche unterwegs ist. Nach dem Tatverdächtigen, gegen den wegen mehrfachen Betruges und Diebstahls ermittelt wird, wird weiterhin gefahndet.

