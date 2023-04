Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht

Lübtheen (ots)

Nach einem Parkplatzunfall mit Fahrerflucht am Freitagvormittag in Lübtheen, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Zwischen 09:45 und 10:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts "Nahkauf" am "Kirchenplatz" ein parkender PKW durch ein anderes Auto beschädigt, wobei der Unfallverursacher flüchtete. An dem parkenden Auto entstand nach Angaben des geschädigten Fahrzeughalters ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Zudem bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell